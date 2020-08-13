также в разделеМир
В Беларуси задерживали капитана милиции, который уволился из-за протестов 19
Михалок высказался по поводу протестов в Беларуси 41
В администрации Лукашенко – первая отставка на фоне протестов в Беларуси 41
Алексиевич призвала Лукашенко «уйти, пока не поздно» 35
Работники БелАЗа вышли с требованием честных выборов 24
Ночью в Беларуси задержали еще около 700 человек 16
США допускают санкции и прекращение поставок нефти в Беларусь 18
В Беларуси на задержанных украинских волонтеров из «Восток SOS» открыли дело 18
У президента Литвы есть план урегулирования для Беларуси 24
Белорусские ведущие массово увольняются с госканалов 70
В Гомеле скончался 25-летний задержанный 54
СМИ: В Минске подстрелили сотрудника ГАИ 45
В Витебске признали, что сфальсифицировали протокол в пользу Лукашенко 1118
Лукашенко назвал протестующих безработными и «по-хорошему» призвал их устроиться на работу 30
Люди в Беларуси начали выстраиваться в «цепи солидарности» 49
Трамп считает заключение ядерной сделки с РФ главной мировой проблемой 21
В Канаде бушует лесной пожар: тысячи людей под угрозой 26
В Бресте милиция открыла огонь на поражение, ранен протестующий 45

К протестам против власти, которые уже пятый день подряд продолжаются в Беларуси, присоединились работники Белорусской государственной филармонии, сообщает Наша Ніва.

Так, сотрудники Белгосфилармонии выстроились с плакатами в руках на ступеньках своего учреждения и спели молитву «Магутны Божа» - гимн послевоенной белорусской эмиграции. Музыку на слова поэтессы Наталии Арсеньевой в 1947 году написал композитор Николай Равенский. Эту песню в свое время предлагали сделать государственным гимном Беларуси.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Никогда еще борьба за свой голос не звучала так красиво. Государственная хоровая капелла им. Ширмы у Белорусской филармонии. Буквы в руках исполнителей формируют фразу: &quot;У меня украли голос&quot;. Исполняется религиозный гимн &quot;Магутны Божа&quot;. За видео спасибо @sergey_kozlovich <a href="https://t.co/JzcQ0HqnQS">pic.twitter.com/JzcQ0HqnQS</a></p>&mdash; Радио Свобода (@SvobodaRadio) <a href="https://twitter.com/SvobodaRadio/status/1293901346287104003?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги