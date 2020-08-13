К протестам против власти, которые уже пятый день подряд продолжаются в Беларуси, присоединились работники Белорусской государственной филармонии, сообщает Наша Ніва.

Так, сотрудники Белгосфилармонии выстроились с плакатами в руках на ступеньках своего учреждения и спели молитву «Магутны Божа» - гимн послевоенной белорусской эмиграции. Музыку на слова поэтессы Наталии Арсеньевой в 1947 году написал композитор Николай Равенский. Эту песню в свое время предлагали сделать государственным гимном Беларуси.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Никогда еще борьба за свой голос не звучала так красиво. Государственная хоровая капелла им. Ширмы у Белорусской филармонии. Буквы в руках исполнителей формируют фразу: "У меня украли голос". Исполняется религиозный гимн "Магутны Божа". За видео спасибо @sergey_kozlovich <a href="https://t.co/JzcQ0HqnQS">pic.twitter.com/JzcQ0HqnQS</a></p>— Радио Свобода (@SvobodaRadio) <a href="https://twitter.com/SvobodaRadio/status/1293901346287104003?ref_src=twsrc%5Etfw">August 13, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.