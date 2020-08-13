В администрации президента Александра Лукашенко состоялась первая на фоне массовых протестов в Беларуси отставка.

Об увольнении сообщил заместитель начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления администрации президента Беларуси Артем Проскалович.

Фото своего заявления об увольнении в соцсети он сопроводил словами «Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе».

За последние дни об увольнении в знак протеста против жестких разгонов акций протеста публично заявили несколько сотрудников правоохранительных органов Беларуси, а также ведущие госканалов.