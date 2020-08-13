В свете новостей о массовых протестах белорусские журналисты начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций. Только за вчера и сегодня уволились восемь сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, пишет tut.by.

Евгений Перлин, известный как ведущий передач «Макаёнка, 9» и «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также как голос белорусской версии «Евровидения», задался у себя в Facebook вопросом: «Что стало с моей Беларусью?». Ответом на него стало решение уйти с телеканала «Беларусь 1».

«Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал он.

Вчера об увольнении сообщил ведущий АТН Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.

«Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1». Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз».

Ведущая СТВ Татьяна Бородкина написала у себя в Facebook, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора. Вместе со своими дочерьми Татьяна вела утреннюю передачу на государственном телеканале.

«Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!» - написала она.

По информации нескольких источников TUT.BY, заявления об уходе написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи «Радыёфакт» и других Александр Шустер и новостница Татьяна Филипченко.

В Instagram ведущая Белтелерадиокомпании написала 12 августа о своем последнем рабочем дне.

«Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет. Я — Вера», — сообщила Каретникова.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.