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В свете новостей о массовых протестах белорусские журналисты начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций. Только за вчера и сегодня уволились восемь сотрудников, среди них — журналисты «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио, пишет  tut.by.
Евгений Перлин, известный как ведущий передач «Макаёнка, 9» и «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также как голос белорусской версии «Евровидения», задался у себя в Facebook вопросом: «Что стало с моей Беларусью?». Ответом на него стало решение уйти с телеканала «Беларусь 1».

«Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь 1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал он.
Вчера об увольнении сообщил ведущий АТН Сергей Козлович. Он называет решение самостоятельным и готов к поискам новой работы.

«Это [телевидение] была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь 1». Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера [10 августа] сидел в последний раз».
Ведущая СТВ Татьяна Бородкина написала у себя в Facebook, что ни она, ни ее дети больше не смогут улыбаться с экрана телевизора. Вместе со своими дочерьми Татьяна вела утреннюю передачу на государственном телеканале.

«Поздравляем страну с «выбором»! Даже сейчас, когда «выбор» уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!» - написала она.
По информации нескольких источников TUT.BY,  заявления об уходе написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи «Радыёфакт» и других Александр Шустер и новостница Татьяна Филипченко.
В Instagram ведущая Белтелерадиокомпании написала 12 августа о своем последнем рабочем дне.

«Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет. Я — Вера», — сообщила Каретникова.
Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.  Около 3 тыс. человек задержаны.   За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».  

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

Она выехала в Литву.
ForUm

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