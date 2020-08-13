Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Беларуси.

«Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно», - сказал он в интервью Украинскому радио.

Ранее президент Зеленский заявил, что, несмотря на последние события в Беларуси, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) состоится 18 августа.