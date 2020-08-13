Несмотря на последние события в Беларуси следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) состоится 18 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен, что процесс переговоров не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука, - сказал он во время общения со СМИ в Борисполе.

Среди главных вопросов, которые будут рассматриваться на ближайшем заседании ТКГ, - продолжение соблюдения режима тишины и взаимное освобождении удерживаемых лиц.

«Мы в ОБСЕ уже передали новый список (лиц для взаимного освобождения, - ред.). ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны, они окажут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате Украина - Россия - ОБСЕ в Трехсторонний группе, когда может технически делаться обмен», - отметил Президент.

Глава государства отметил, что на заседании ТКГ также будут рассмотрены вопросы по разминированию территорий и вопросы безопасности.

Зеленский отметил необходимость немедленного освобождения всех украинских граждан, которые недавно были задержаны в Беларуси.

«Мы говорим с МИД, и вчера они сконтактировались с белорусской стороной... По сегодняшней статистике, там задержаны трое украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан в Украину», - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул необходимость диалога, «чтобы не было смертей и пострадавших».

Напомним, Зеленский 30 июля 2020 подписал указ, согласно которому первый Президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ.