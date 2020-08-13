Экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой», фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок после нескольких дней молчания во время концерта 12 августа в Одессе высказался по поводу президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси. Об этом сообщает Думская.

В начале концерта Михалок вышел на сцену и произнес: «Я знаю, что все наши братья-белорусы — Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х..ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам о…нные песни», - сказал музыкант.

Больше ничего на тему протестов Михалок во время выступления не говорил.

Отметим, что музыкант известен, в том числе, благодаря своим революционным песням. В начале 2014 года его песня «Воины света» стала чуть ли не гимном Евромайдана. Также раньше он неоднократно критиковал руководство Беларуси. С началом же массовых протестов после фальсификации выборов он несколько дней не спешил с заявлениями…