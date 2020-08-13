также в разделеМир
В администрации Лукашенко – первая отставка на фоне протестов в Беларуси 33
Алексиевич призвала Лукашенко «уйти, пока не поздно» 31
Работники БелАЗа вышли с требованием честных выборов 24
Ночью в Беларуси задержали еще около 700 человек 16
США допускают санкции и прекращение поставок нефти в Беларусь 18
В Беларуси на задержанных украинских волонтеров из «Восток SOS» открыли дело 18
У президента Литвы есть план урегулирования для Беларуси 24
Белорусские ведущие массово увольняются с госканалов 70
В Гомеле скончался 25-летний задержанный 53
СМИ: В Минске подстрелили сотрудника ГАИ 45
В Витебске признали, что сфальсифицировали протокол в пользу Лукашенко 1083
Лукашенко назвал протестующих безработными и «по-хорошему» призвал их устроиться на работу 28
Люди в Беларуси начали выстраиваться в «цепи солидарности» 49
Трамп считает заключение ядерной сделки с РФ главной мировой проблемой 21
В Канаде бушует лесной пожар: тысячи людей под угрозой 25
В Бресте милиция открыла огонь на поражение, ранен протестующий 45
В ВОЗ ждут от РФ гарантий безопасности новой вакцины 27
Ночью в Беларуси задержали более тысячи человек 23

Экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой», фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок после нескольких дней молчания во время концерта 12 августа в Одессе высказался по поводу президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси. Об этом сообщает Думская.

В начале концерта Михалок вышел на сцену и произнес: «Я знаю, что все наши братья-белорусы — Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х..ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам о…нные песни», - сказал музыкант.

Больше ничего на тему протестов Михалок во время выступления не говорил.

Отметим, что музыкант известен, в том числе, благодаря своим революционным песням. В начале 2014 года его песня «Воины света» стала чуть ли не гимном Евромайдана. Также раньше он неоднократно критиковал руководство Беларуси. С началом же массовых протестов после фальсификации выборов он несколько дней не спешил с заявлениями…  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги