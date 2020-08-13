Сторонники Сербской Православной Церкви, выступающие против антицерковных законов, принятых правительством страны и нарушающим права верующих, организуют «автолитии», во время которых колонны автомобилей совершают поездки по стране с православной символикой, флагами Черногории и Сербии, сообщает «Сredo press».

Фото: ria.ru

«Полиция подала ходатайство о возбуждении дела о правонарушении в отношении 71 человека из-за вывешивания флага другой страны, а десять автомобилей были конфискованы для дальнейших проверок», — отметили в полиции Черногории.

Еще 18 человек будут привлечены к уголовной ответственности за нарушение мер Национального координационного органа по инфекционным заболеваниям, запрещающего собрания более 100 человек на открытом воздухе.

Полиция также заявляет, что при организации акций протеста нарушаются положения закона о безопасности дорожного движения и закона об общественном порядке и мире.

Как сообщалось ранее, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда назвал события, связанные с массовыми протестами и антицерковными законами в Черногории, власти которой пытаются создать «автокефальную Церковь» схожими с украинским церковным расколом и его политическими мотивами.