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Директор НАБУ Артем Сытник вчера приезжал в Высший совет правосудия с целью оказать давление на его членов в деле судей Окружного админсуда Киева.

Машина главы НАБУ была замечена на улице Студенческой 12, заезжающей на паркинг ведомства.

Как сообщает телеграмм-канал ЗЕландия, выложивший видео, разговор шел на повышенных тонах, Сытник нервничал. Отмечается, что для него сейчас критически важно надавить на ВСП с целью получения нужного для себя результата по судьям ОАСК, поскольку у НАБУ серьезные проблемы с этим делом.

Именно ВСП может принять решение об отстранении судей от должностей в случае, если такое представление поступит из прокуратуры.

Там напоминают, что в настоящее время ВСП не подчиняется «соросятам» и поэтому Сытнику приходится лично ездить в этот орган решать важные для него вопросы. Дело ОАСК крайне важно для НАБУ и стоящих за ним структур, поскольку контроль над этим судом может дать им рычаги влияния сразу на несколько ветвей власти. Именно в ОАСК оспариваются решения Кабмина, ЦИК, Офиса генпрокурора и других органов.

До настоящего времени ВСП не подыгрывал НАБУ. Год назад именно Высший совет правосудия отклонил аналогичные представления по судьям ОАСК, признав выдвинутые обвинения несостоятельными. В результате Высший совет правосудия постоянно является объектом оскорблений антикоррупционных активистов, лояльных НАБУ СМИ и членов так называемого Общественного совета добропорядочности.

По информации телеграм-канала, нынешний разговор Сытника с главой ВСП Андреем Овсиенко также вряд ли был особо успешным. Он был записан и сейчас в ВСП готовят заявление в ГБР о вмешательстве в свою деятельность.
ForUm

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