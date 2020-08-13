Народный депутат из фракции «Слуга народа» Роман Грищук заболел COVID-19.

«Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты», - написал он в Facebook.

«Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок», - призвал нардеп.