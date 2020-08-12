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В Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев, сообщает  hromadske.

Отмечается, что Реуцкий также является журналистом.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) подтвердила задержание в Минске Реуцкого и Васильева.

 

 

«В районе площади Победы задержаны украинские журналисты Константин Реутский (Громадське телебачення) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала», - говорится в сообщении.

По данным МИД, во время акций протеста в Беларуси после выборов президента страны правоохранительные органы задержали 9 украинцев, а также избили фотокорреспондента Associated Press из Украины.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.  Около 3 тыс. человек задержаны.   За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».  

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. 

Она выехала в Литву.

 
ForUm

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