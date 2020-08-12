Во время акций протеста в Беларуси после выборов президента страны правоохранительные органы задержали 9 украинцев, а также избили фотокорреспондента Associated Press из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД со ссылкой на посольство Украины в Беларуси, передает Укринформ.

Так, украинские дипломаты в Беларуси сообщили о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press. Он с незначительными телесными повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи он в тот же день был выписан, за помощью в посольство не обращался.

Кроме того, посольство также получило сообщение о задержании в Витебске 9 граждан Украины в связи с «административным правонарушением». По результатам принятых посольством мероприятий на следующий день они были освобождены из-под стражи.

«Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины в Беларуси в настоящее время отсутствует. Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации. В случае появления новых данных будем информировать дополнительно», - пообещали в дипредставительстве.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.