В Германии в 2019 году значительно возросло количество иностранных граждан, которых выслали из страны. Об этом со ссылкой на ответ министерства внутренних дел (МВД) ФРГ в запрос фракции Левой партии в Бундестаге в среду, 12 августа, пишет немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Согласно обнародованным данным, всего решение о высылке прошлого года были приняты в отношении 11081 иностранцев, передает DW.

Таким образом, отмечает NOZ, по сравнению с 2018 годом, когда было принято 7408 подобных решений, это количество возросло на 50 процентов.

При этом больше решений по высылке было принято в отношении лиц происхождением из Украины – 1252 случая. Далее следуют Албания и Сербия - 1220 и 828 случаев соответственно. Больше всего решений о высылке иностранцев было принято в земле Баден-Вюртенберг - 3540. В Северном Рейне-Вестфалии и Баварии количество таких решений составило 1762 и 1376.

Лица, в отношении которых было принято решение о высылке, должны покинуть Германию и лишаются права вновь въехать в страну. В случае если это требование не будет выполнено, их ждет принудительная депортация.

Во фракции «Левых» Бундестага резко раскритиковали увеличение количества случаев высылки иностранцев из Германии. Представитель политической силы по внутренним делам Улла Ельпке (Ulla Jelpke) выступила за отмену соответствующих решений.

По ее мнению, для многих иностранцев Германия уже десятилетиями является центром их жизни, а высылка вырвет этих людей с их социального окружения. «Это жестоко и неправильно», - заявила Ельпке в комментарии NOZ.