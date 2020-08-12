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В Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения – нежаркая погода продлится всю неделю, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины 13-го августа предполагается в течение дня + 23 + 27 градусов.

Прохладнее будет на севере, + 19 + 23 градуса.

Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные, в большинстве областей – сухо.

В Киеве четверг будет свежим: ночью +12 градусов, днем ​​+20 + 22 градуса.  

В воскресенье, 16-го августа, в Украину придет новое потепление.
ForUm

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