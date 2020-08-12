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Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос в НАБУ.

«Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК»,- написал он в Facebook.

Однако, утверждает судья, он так и не дождался «простого процессуального действия - чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке».

«Как и те мои коллеги, о которых идет речь у них на сайте. А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер очевидно свидетельствует о нарушениях Закона со стороны НАБУ», - заявил Вовк.

При этом стоит отметить, что те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали.

Он заявил, что судьи ОАСК продолжают спокойно выполнят свои обязанности – на своих рабочих местах.

«А действия НАБУ, устроившего очередное шоу, мы расцениваем как вмешательство в деятельность судей. Поскольку это в Украине пока еще преступление, то соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы», - заверил судья.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск  подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям  Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.
ForUm

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