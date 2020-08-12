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В Ивано-Франковске дети 1 сентября пойдут в школу независимо от решений правительства, заявил мэр города Руслан Марцинкив.

«Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений – дети 1 сентября идут в школу! Сейчас школы активно готовятся, создают все условия для полноценного обычного и комфортного обучения учащихся. Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы», - написал он в Facebook.

 С 1 августа в Украине ввели деление на четыре зоны, в соответствии с ситуацией с распространением COVID-19: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Не смогут посещать учебные заведения, согласно постановлению Кабинета министров, ученики в «красной» зоне.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «нормальный учебный год» в Украине начнется 1 сентября.

 
ForUm

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