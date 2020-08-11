Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке, пишет в своем блоге журналист Александр Кучеров.

Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали.

Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.

И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: "Чего изволите?"

В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за "медицинской реформы" закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить "беби-боксы", потому, что их просто нет!

Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: «Я – ваш приговор», - оказалась не более чем предвыборным пафосом.

Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.

Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер Делфи, который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной. Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.