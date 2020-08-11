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Проезд транспорта по обновленному Борщаговскому путепроводу в направлении Кольцевой дороги возобновят через 2 недели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, показав видео о том, как идут работы на объекте.

«Мы завершаем капитальный ремонт Борщаговского путепровода. И уже через две недели планируем возобновить проезд транспорта в направлении Кольцевой дороги. А 1 сентября - полностью завершим капитальный ремонт этого объекта», - отметил он.

Сегодня на нем еще продолжаются масштабные работы.

Так, до конца этой недели завершат устройство конструкций тротуаров и гидроизоляции автопроезда. А с 17 августа начнут асфальтирование этой части объекта.

«Мы понимаем, что ремонт затрудняет движение транспорта. Но напомню, мы обновляем объект, который не видел ремонта с 1967 года. То есть 53 года! И делаем это, не перекрывая движение полностью», - отметил Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году обновили линию скоростного трамвая. Для этого пришлось почти полностью разобрать старую конструкцию сооружения. Ибо, по словам специалистов, мост мог обрушиться.
ForUm

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