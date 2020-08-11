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Вечером 10 августа в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя одного из сел Братского района, о том, что вблизи пасеки неизвестные завладели его автомобилем DAF, груженным 30 бочками с медом. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и наклонился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек.

Принятыми оперативными мерами правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся.

По данному факту следователи Братского отделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб», санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Следователи задержали 19-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ближайшее время, по процессуальной поддержки местной прокуратуры, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Следствие продолжается.
ForUm

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