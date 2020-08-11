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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь, сообщил народный депутат фракции «Европейская солидарность», председатель межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.

«Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь», - написал он в Telegram-канале.

Как сообщал ForUm, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

 
ForUm

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