Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» № 768-IX содержит исчерпывающий перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, проведение азартных игр казино через сеть Интернет; букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и ​​через Интернет; организация азартных игр в залах игровых автоматов; выпуск и проведение лотерей; организация покера через Интернет; лицензирования деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Игорные заведения казино разрешается размещать исключительно в отелях категории «пять звезд», «четыре звезды» с номерным фондом не менее 100 номеров, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению Кабмина.

Залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории «три», «четыре» и «пять звезд». Запрещается размещать игровые автоматы в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, зданиях культовых сооружений и ближе 500 метров к учебным заведениям. Также устанавливается ограничение по количеству игровых автоматов. Право на размещение автоматов реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к соответствующей территории.

На организацию и проведение азартных игр законом предусматривается выдача лицензии, дающей право использовать только один бренд организатора азартных игр. Также предусмотрена выдача бесплатной инвестиционной лицензии на 10 лет для инвесторов, строящих новый отель категории «пять звезд» или в случае утверждения Кабинетом Министров Украины инвестиционного проекта.

Для азартных игр казино в сети Интернет предполагается сертифицированная онлайн-система и обязательное подключение к системе онлайн-мониторинга, сайт в доменной зоне .UA и возможность каждого игрока устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени. Для покера в сети Интернет определяются требования к помещениям и специальные правила проведения покерных турниров.

Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей (уставной капитал компании должен составлять не менее 30 млн грн) устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам; создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Согласно закону, возраст игрока должен составлять 21 год и более. Также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, способствовать предотвращению участия в азартных играх граждан, которые, в частности, не достигшим 21 года. За невыполнение таких требований предусмотрены жесткие финансовые санкции. Также создается реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Вводится принцип «ответственной игры», предусматривает осуществление организатором азартных игр мер по предотвращению и минимизации негативных последствий от участия граждан в азартных играх, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Документом также устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности запрет на наружную рекламу, кроме вывесок, а также ограничения на все другие виды рекламы.

За нарушение законодательства Украины в сфере игорного бизнеса предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

Согласно документу, органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр является Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, которую создает Кабмин (уполномоченный орган). Этот орган осуществляет лицензирование организаторов азартных игр, ведет соответствующие реестры и устанавливает требования по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Кроме того, предусматривается создание в госбюджете Украины специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры. Средства Фонда будут направляться на развитие системы медицинской помощи, повышение зарплат медиков; создание центров реабилитации и хосписов; поддержку спорта и финансирования мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни; финансирование программ по повышению культурного и духовного уровня населения Украины, в частности строительство и модернизацию библиотек, театров, музеев, центров творчества, финансирование культурных проектов. Порядок направления средств Фонда поддержки медицины, спорта и культуры определяет Кабинет Министров.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».