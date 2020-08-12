Национальное агентство по предупреждению коррупции направило президенту Владимиру Зеленскому письмо с предостережениями относительно закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу.

«Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр», - подчеркнули в агентстве.

Ранее НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

Процедура формирования состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено.

Широкие дискреционные полномочия Комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик.

Введение новых разрешений без внесения изменений в закон «О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности» может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля).

Основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому Комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям.

Процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, Комиссия сможет «подыгрывать» нужным участникам рынка.

Кроме того, подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

• в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабмина вносит премьер-министр;

• другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

После проведения антикоррупционной экспертизы ее результаты были направлены Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. О рисках в законопроекте заявляло и Главное юридическое управление Верховной Рады. Несмотря на это, в проголосованном парламентом во втором чтении текста не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В Раде были зарегистрированы два проекта постановлений о его отмене.

Зеленский подписал закон 11 августа.