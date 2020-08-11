Компания «Киевхлеб» работает в штатном режиме и не будет закрывать на карантин другие производственные площадки, кроме пекарни №8, у сотрудников которой обнаружили COVID-19. В других подразделениях компании больных не выявлено, сообщила пресс-служба компании.

Исполняющая обязанности председателя правления ЧАО «Киевхлеб» Елена Корень подчеркнула, что благодаря бесконтактной автоматизированной технологии производства, продукция компании остается максимально безопасной для потребителей.

«Действительно, во время планового тестирования, которое компания проводит за свой счет, было выявлено 37 случаев заболевания. Мы ежедневно проводим медосмотр всех сотрудников. И вовремя выявленные случаи заболевания - результат такой комплексной работы. Пекарню №8 закрыли на карантин. Там проводятся дезинфекционные мероприятия. Больные, которые имели минимальные симптомы, оставались дома уже несколько дней – в соответствии с требованиями МЗ. Все контактные лица находятся на самоизоляции. Мы также проводим дополнительную к плановой дезинфекцию на других производственных площадках. Все подразделения работают в штатном режиме и имеют резервы для выполнения заказов торговых сетей на продукцию, которую производит пекарня №8», - отметила она.

По словам Корень, «Киевхлеб» с начала пандемии дополнительно ввел собственный экстренный протокол мер безопасности. В дальнейшем контроль соблюдения этого протокола будет усилен.

«Благодаря автоматизации производственных процессов и бесконтактной технологии выпечки хлеба, продукция компании является безопасной для потребителей. Мы с начала карантинных мероприятий перевели все цеха на производство продукции исключительно в упаковке. Компания усилила контроль за производством, в частности, увеличила количество станций для дезинфекции рук непосредственно на производстве, объем дезинфицирующих средств в лабораториях, офисах и других производственных помещениях», - добавила Корень.

Напомним, о вспышке коронавируса на предприятии стало известно 7 августа.