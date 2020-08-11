Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей» № 817-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в части 2 статьи 31 и статьи 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.

«Это ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, положительно повлияет на реализацию прав сторон уголовного производства, соблюдение принципов уголовного производства, качество работы местных судов Украины общей юрисдикции», - заявили в ОП.

Такой шаг также разгрузит украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях.

До сих пор многие уголовные производства, которые рассматриваются в судах первой инстанции коллегией судей, находились в этих судах в течение двух и более лет. Это связано как с ростом количества таких дел, так и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков.

Кроме того, в большом количестве судов правосудие осуществляют не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом суде уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды. В дальнейшем значительная удаленность суда, рассматривающего дело, от места проживания участников уголовного производства приводила к низкой явке на судебные заседания и отложении рассмотрения дела. Все эти факторы негативно влияли не только на скорость судебного разбирательства, но и на его качество.