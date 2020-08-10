Киевская власть пока не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на запуск проката электросамокатов, поскольку прокат таких самокатов в Украине законодательно не запрещен.

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов, передает Интерфакс-Украина.

«Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине (согласно ст. 42 Конституции Украины и ст. 3 Гражданского кодекса Украины, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом). К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантировано ст. 19 Конституции Украины, которая предусматривает: для граждан действует принцип «все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено», - заявляют в компании.

В Bolt добавили, что на сегодня правила безопасности движения на персональный легкий электротранспорт не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса «поднимали и намерены и в дальнейшем поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования».

«Опираясь на международный опыт и экспертизу, мы уже катализировали разработку нескольких вариантов законодательных документов для урегулирования этой ситуации. Мы, команда Bolt, внедрили образовательную коммуникацию через свое мобильное приложение для безопасного управления электроскутером: невозможно воспользоваться сервисом без прохождения инструктажа безопасности.

Во время поездки на электросамокате жизнь, имущество и здоровье пользователя и третьих лиц застрахованы в международной страховой компании UNIQA», - отметили в компании.

В Bolt также пояснили, что прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными паркингами, а руководствуется принципом социальных сетей - с помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент.

«Право пользователя (жителя или гостя Киева) оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковка», - заявили в пресс-службе.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении.

По его словам, компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.