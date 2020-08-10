Загруженность коек в медучреждениях первой волны в Львовской области превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Львовская область перешла порог по 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны», - сказал он.

По данным Минздрава, заполненность коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, на Львовщине составляет 52,48%.

За минувшие сутки на Львовщине коронавирус подтвердили у 130 пациентов. 79 из них - львовяне.