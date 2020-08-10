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Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии по состоянию на утро понедельника достигло 20 млн 25 тыс. 712 человек, сообщается на портале Worldometer.

По данным портала, число жертв вируса составило на утро понедельника 734 тыс. 018 человек.

Более 5 млн заболевших и 165 тыс. скончавшихся зарегистрировано в США, более 3 млн инфицированных при 101 тыс. случаев смертельного исхода - в Бразилии, в Индии заболели более 2 млн, умерли 44,5 тыс.
ForUm

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