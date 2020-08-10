Правоохранительные органы Беларуси подтвердили применение спецсредств против митингующих в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

«Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков, - отметила она. - Применялись спецтехника и шумовые гранаты».

Чемоданова также указала, что есть задержанные, однако пока сложно сказать, сколько их, потому что «события продолжаются». По ее словам, меры безопасности усилены, ситуация в городе контролируемая.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.