Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

30 июля ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

7 августа 2020 в Комиссию поступили такие выводы об избирательных участках, образованных на территории территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

«Проанализировав информацию, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

Таким образом, ЦИК установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.