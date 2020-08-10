Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода рассказал, как будут работать «свободные экономические зоны» (зоны приоритетного развития) на Донбассе.

«Что касается создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на временно оккупированные и расположенные у линии разграничения территории, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Образ и концепция сегодня. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят», - сказал глава правительства.

«Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создание рабочих мест, наполнение местных бюджетов», - добавил он.

По словам Шмыгаля, зоны приоритетного развития – это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения

«Зоны приоритетного развития – это зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их», - сказал Шмыгаль.

Ранее новоназначенный руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, говоря о компромиссах по ОРДЛО, на которые он готов пойти, заявил, что речь может идти об «особой системе управления» в этих регионах и о свободной экономической зоне в них.