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Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выдвинул идею предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Такую идею он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает DW.

В то же время он не привел деталей этого предложения.

Также Кравчук предлагает более активно информировать о переговорном процессе в Минской контактной группе. «Он (Кравчук. - Ред.) Считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на минских переговорах», - сообщил член делегации, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Костин.

По его словам, делегация Украины проведет еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Во встрече с членами делегации также принял участие первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, сообщил Гармаш. Фокину якобы предлагают войти в ТКГ, однако он еще не определился, отметил Гармаш, сославшись на слова председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.

 
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