В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира.

«Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы, наконец, должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать — обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму», — отметил он.

По словам президента, вопрос закрепления статуса крымскотатарского народа как коренного стал еще более актуальным после аннексии Крыма Россией.

«Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине — в Крыму», — резюмировал Зеленский.

Напомним, США в очередной раз призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму и отдать полуостров Украине.