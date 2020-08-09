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США в очередной раз призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму и отдать полуостров Украине.

Такое заявление сделали в посольстве США в Украине.

В посольстве напомнили, что Крым является суверенной украинской территорией.

«В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию», — заявили в дипломатическом представительстве.
ForUm

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