В Минске силовики задержали съемочную группу российского телеканала «Дождь». Задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Так, задержали корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пока никто из них не выходит на связь.

В соцсетях разместили видео задержания журналистов, на котором видно как люди в масках и штатском кладут съемочную группу на землю и задерживают.

В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь».



Корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова положили на асфальт и увезли в неизвестном направлении: pic.twitter.com/hoFHaJcbTW — URA.RU (@ura_ru) August 9, 2020

Соратница Тихановськой Мария Колесникова рассказала телеканалу «Дождь», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента.

Напомним, 7 августа в отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.