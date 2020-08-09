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В Харьковской области произошел взрыв артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны. Взрыв произошел, когда житель села Семеновка Первомайского района пытался разобрать найденный снаряд.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В результате взрыва 39-летний мужчина получил травматическую ампутацию нижних конечностей и левой руки. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице.

«Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются», - добавили в полиции.
ForUm

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