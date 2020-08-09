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Правоохранители не обнаружили опасных предметов вблизи железнодорожного вокзала "Южный" в Киеве. Движение по улице Кирпы полностью возобновлено.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Правоохранители заявили, что информация об обнаружении подозрительного предмета на улице Кирпы не подтвердилась.

Напомним, сегодня в Киеве перекрыли часть улицы Кирпы через информацию о подозрительном предмете вблизи Южного вокзала. На месте происшествия работала полиция и взрывотехники.
ForUm

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