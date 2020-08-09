В полицию Киева от охранников поступило сообщение о том, что возле офисного помещения на улице Большой Васильковской на Печерске они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку, в воскресенье утром, 8 августа.
Об этом информирует Нацполиция Украины в Киеве.
Сообщается, что во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет.
Пострадавших нет.
Инцидент зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации.
На месте событий продолжают работать правоохранители, которые выясняют обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.
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