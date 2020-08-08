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В правительстве создадут систему для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом. Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Об этом в Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Как отмечается, разработкой системы будут заниматься три ведомства - Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.

«Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний», - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19 в Украине.
ForUm

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