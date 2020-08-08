При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в аэропорту Каликут погибли 18 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в субботу, 8 августа.
«Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут», - говорится в сообщении в Twitter.
По данным местных властей, в больницах «проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения".
Напомним, во время посадки шел сильный дождь. В Управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло.
Среди погибших – оба пилота самолета, жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности.
Напомним, самолет авиакомпании Air India Express с почти 200 пассажирами на борту потерпел крушение при посадке в аэропорту города Кожикоде в штате Керала на юге Индии.
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