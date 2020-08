Самолет авиакомпании Air India Express с почти 200 пассажирами на борту потерпел крушение при посадке в аэропорту города Кожикоде в штате Керала на юге Индии.

Полиция сообщила о том, что двое пассажиров могли погибнуть и еще 35 пострадать в аварии. Сейчас на ее месте ведутся спасательные работы, сообщает УНИАН.

Самолет разломился на две части, согласно сообщению на местном телевидении и фотографиям в соцсетях.

По данным издания ANI, рейс авиакомпании Air India (IX-1344) из Дубая, на котором находились 174 пассажиров, занесло во время посадки в аэропорту Карипур в Кожикоде. На борту находились шесть членов экипажа.

Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India. Как сообщает CNN, в результате погибли минимум три человека: пилот и два пассажира. На месте происшествия работают медики и спасатели.

