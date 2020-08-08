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В Киевской области мужчина устроил стрельбу, чтобы похвастаться оружием перед своим знакомым.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о стрельбе, которую устроил водитель автомобиля с госномерами иностранной регистрации в селе Литвиновка Вышгородского района поступило правоохранителям около 3 часов ночи.

Полиция установила личность стрелка и обнаружила его в соседнем селе.

Злоумышленником оказался 44-летний житель села Тарасовщина. По его словам, таким образом он хотел похвастаться оружием перед своим знакомым.

Мужчина стрелял в небо и никто из людей не пострадал.

Во время проведения обыска правоохранители в салоне автомобиля и по месту жительства нарушителя обнаружили револьвер под патрон Флобер, газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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