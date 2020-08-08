Национальная полиция сообщила, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 было составлено 21 628 протоколов за нарушение карантина.

Об этом в Facebook сообщает Нацполиция.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, городе Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Отмечается, что на нарушение карантинных требований, которые определены постановлением Кабинета Министров, все подразделения полиции реагируют в пределах своих полномочий.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, при проведении эпидемиологических мероприятий и обеспечении правопорядка правоохранители нацелены на профилактическую работу.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1453 человек, зафиксировано 33 летальных случая - это новый антирекорд.