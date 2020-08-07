Дипломаты посольства Украины в Республике Беларусь выясняют обстоятельства задержания украинских журналистов в Минске, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Сегодня в Минске были задержаны трое журналистов, двое из которых являются гражданами Украины. По имеющейся информации, речь идет о Гребенюке Иване и Ромалийскаой Ирине», – говорится в сообщении.

Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов.

Консул ожидает от белорусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи.

Отмечается, что дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Беларуси.

Напомним, 7 августа в отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее Время» – Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк – гражданин России.