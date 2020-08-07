Кабинет министров 10 августа рассмотрит предложения Министерства здравоохранения о расширении перечня критериев, которые будут определяться для установки разного уровня эпидемиологической опасности.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 7 августа, по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Укринформ.

«Одним из вопросов комиссии было установление уровней эпидемиологической опасности согласно постановлению 641, которое регламентирует вопросы карантина. Наше предложение в связи с ухудшением ситуации, в связи с происходящим, мы предложили расширить перечень критериев, изменить перечень критериев, которые будут определяться для установки разного уровня опасности на тех или иных территориях нашей страны, или в районе либо городе. Одним из основных показателей, который мы предложим на заседание правительства, которое состоится в понедельник, будет количество активных больных за последние семь дней. То есть этот показатель будет четко регулировать, мы будем видеть, как ухудшается или улучшается ситуация на территории либо то района или города», - заявил Степанов.

Также, рассказал он, Минздрав предложит увеличить количество тестирований.

«Сегодня это 24 на 100 тысяч населения, а предложим, чтобы этот показатель был 32 на 100 тысяч населения», - уточнил министр.

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Он отметил важность максимально проявлять больных коронавирусной болезнью, владеть реальной статистикой в стране и достаточно быстро реагировать.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.