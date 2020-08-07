Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал президента Украины Зеленского приземленным человеком.

«Володя – хороший... Мне его жаль... Не мне вам объяснять, что ему досталось в Украине. Он - не глупый человек, хотя и из другой сферы. Но все мы откуда приходили. Но поверьте мне, как опытному президенту, президентами не становятся, президентами рождаются. Если ты от природы не имеешь этой закваски, то ты и не будешь президентом... Зеленский – человек приземленный. Но надо действия делать и давать результат Украине сейчас. А этого результата нет. Боюсь, что и не будет. Времени у него нет», - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси уверен, что Зеленский может «встать, сказать всем» до свидания «и уйти раньше срока».