Главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева (фракция «Слуга народа») выписали из больницы.

«Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген», - написал он в Telegram.

«Хотя, если честно, на протяжении этих 2-х вырванных из жизни недель, помню далеко не все», - добавил нардеп.

«Скажу одно, такое не пожелаешь даже великовозрастным умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, весело разгоняющим в соцсетях на 100% «подтвержденные» тезисы об отсутствии вируса и заговорах масонов. Носите маски», - призвал он.

Как сообщал ForUm, Гетманцев сообщил об инфицировании COVID-19 28 июля.