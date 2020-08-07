Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что в разговоре с ним министр обороны РФ Сергей Шойгу соглашался, что во время боев за Дебальцево в феврале 2015 г Россия «слишком далеко зашла». Об этом Лукашенко сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Так, журналист попросил прокомментировать, правда ли, что перед минскими переговорами, которые проходили в феврале 2015 года в Минске, он сказал президенту РФ Владимиру Путину: «Володя, сколько уже можно? Оставь Украину в покое», – на что он ответил: «Я бы, может, и оставил, но обратного пути уже нет».



Лукашенко заявил, что «было не так». Он сказал, что к разговору об Украине их с Путиным подтолкнул российский министр обороны Сергей Шойгу.





«Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня там… И я как раз с Путиным встретился: «Что у вас там произошло? Все говорят, очень много людей погибло». Он говорит: «Каша. Каша…» Путин начал разговаривать с Шойгу, передал мне трубку. Я подошел к аппарату, говорю: «Сергей Кужугетович, не кажется, что далеко зашли?» – «Да, кажется. Надо с этим кончать», – пересказал суть беседы Лукашенко.

По его словам, Путин и Шойгу «очень переживали, потому что с двух сторон погибло много людей».

Лукашенко тогда сказал Путину, что «мы все боимся, что Украина вступит в НАТО», а также что «мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтоб там были натовские войска, а не отморозки со всего мира, которые соберутся в Украине и нацелятся против России, и нам будет несладко тоже».

Он также опроверг мнение о том, что Путин якобы хочет, но не может сейчас закончить войну на Донбассе. «Он никогда не говорил: да, я готов, но это невозможно. Это неправда. Если бы он был готов, это было бы возможным даже сейчас», - сказал Лукашенко.