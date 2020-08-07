также в разделеПолитика
Ермак анонсировал скорое согласование списков по обмену пленных 11
Лукашенко о Зеленском: Володя – хороший, мне его жалко 13
Лукашенко: Крым Украина, конечно, не вернет 52
Военный рассказал Зеленскому, что в 2014 был шанс не допустить захвата Славянска 92
В рейтинге партий на выборах в Раду лидирует «Слуга народа» 25
Зеленский подаст в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч 101
Потемкин: Зеленский боится отвечать Медведчуку, почему вместе с соросятами превращает Украину в резервацию 71
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ 33
СМИ: После выборов «слуги народа» будут работать вместе с ОПЗЖ 46
Лукашенко допустил, что гибридную войну против Беларуси ведут из Украины 90
«Слуга народа» идет на выборы с новым лозунгом 29
Закон о незаконном обогащении снова обжаловали в КСУ 20
Медведчук и Кузьмин требуют расследовать действия Порошенко и Турчинова, скрывших принятый Радой закон об амнистии участников «Л/ДНР» 276
Зеленский: Фокин будет работать в ТКГ 69
Кулеба: Беларусь пока официально не соглашалась передать Украине «вагнеровцев» 48
Задержание «вагнеровцев»: Лукашенко пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и РФ 59
Eurasia Daily Monitor: Медведчук поддерживает стремление Киева вернуть Россию в СЦКК 39
СМИ: Лукашенко пообещал выдать задержанных «вагнеровцев» Украине 55

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что в разговоре с ним министр обороны РФ Сергей Шойгу соглашался, что во время боев за Дебальцево в феврале 2015 г Россия «слишком далеко зашла». Об этом Лукашенко сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Так, журналист попросил прокомментировать, правда ли, что перед минскими переговорами, которые проходили в феврале 2015 года в Минске, он сказал президенту РФ Владимиру Путину: «Володя, сколько уже можно? Оставь Украину в покое», – на что он ответил: «Я бы, может, и оставил, но обратного пути уже нет».

Лукашенко заявил, что «было не так». Он сказал, что к разговору об Украине их с Путиным подтолкнул российский министр обороны Сергей Шойгу.



«Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня там… И я как раз с Путиным встретился: «Что у вас там произошло? Все говорят, очень много людей погибло». Он говорит: «Каша. Каша…» Путин начал разговаривать с Шойгу, передал мне трубку. Я подошел к аппарату, говорю: «Сергей Кужугетович, не кажется, что далеко зашли?» – «Да, кажется. Надо с этим кончать», – пересказал суть беседы Лукашенко.

По его словам, Путин и Шойгу «очень переживали, потому что с двух сторон погибло много людей».

Лукашенко тогда сказал Путину, что «мы все боимся, что Украина вступит в НАТО», а также что «мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтоб там были натовские войска, а не отморозки со всего мира, которые соберутся в Украине и нацелятся против России, и нам будет несладко тоже».

Он также опроверг мнение о том, что Путин якобы хочет, но не может сейчас закончить войну на Донбассе. «Он никогда не говорил: да, я готов, но это невозможно. Это неправда. Если бы он был готов, это было бы возможным даже сейчас», - сказал Лукашенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
40
Теги