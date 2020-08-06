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Антициклон Detlef и с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Однако все же нюансы предусматриваются, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На Волыни, Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем ​​возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня составит на Западе и Севере + 26 + 32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 29 + 34 градуса.

В Киеве пятница будет без существенных осадков. Дневная температура воздуха завтра уже немного «осядет», + 28 + 30 градусов.

А выходные в столице +26 +27 градусов. В субботу – сухо и солнечно, в воскресенье - местами короткие грозовые дожди.  
ForUm

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