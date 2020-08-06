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Партия «Слуга народа» начинает предвыборную кампанию под лозунгом «Украина – это ты!», заявила заместитель председателя фракции «СН» в Верховной Раде Евгения Кравчук.

«Ну что, начинаем! Партия «Слуга народа» запускает кампанию под слоганом «Украина - это ты!», - написала она в Facebook.

Политик сообщила, что «Слуга народа» завершила процесс децентрализации и «отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте».

«То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучшим. Выбрать именно свою власть, независимую от местных кланов или столичных олигархов и чиновников. А главное – стать властью, приобщившись к решению важных вопросов жизни общества», - заявила Кравчук.  
ForUm

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