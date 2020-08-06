С 7 августа в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Восстановление полноценного продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020.

Напомним, с 16 июля в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест.