Во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил, чтобы проверить, как соблюдается «режим тишины».

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства, в том числе в ситуации с продажей акций завода «Мотор Сич».

Антимонопольный комитет в настоящее время рассматривает четыре дела о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО «Мотор Сич».

По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в Киеве – 180. С 11 августа в Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого «МГБ ДНР» планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РФ для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками ЧВК Вагнера.

Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 43 картин пятого президента и народного депутата Петра Порошенко.

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей в морском порту города Бейрут Ливанской Республики, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить на безопасность хранения субъектами хозяйствования аммиачной селитры.

Граждане Украины с 7 августа смогут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений.